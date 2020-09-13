Петербургский СКА ведет в счете после второго периода в матче против нижнекамского «Нефтехимика».

Игра проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, счет в матче на данный момент 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе «Нефтехимика» отличились Александр Осипов и Павел Порядин, сделав счет 2:1 в пользу «Нефтехимика». СКА пришлось отыгрываться и к концу второго периода команда снова вышла вперед. Дубль сделал финский нападающий Миро Аалтонен, оба раза СКА реализовывал большинство.

Прямую трансляцию третьего периода можно будет найти здесь.

Первая встреча этих команд в сезоне состоялась в начале сентября и стала первой для обоих клубов в новом розыгрыше, игра в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.