Казанский «Рубин» победил московское «Динамо» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий «Рубина» Джордже Деспотович. Мяч был забит на 32-й минуте встречи с пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия.

В игре было три удаления: два в составе «Динамо» и одно — в составе «Рубина». На 51-й минуте встречи вторую желтую карточку получил форвард «Динамо» Николай Комличенко.

В концовке встречи по второй желтой получили игрок «Рубина» Хван Ин Бём и защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк.

«Рубин» после этой победы вышел на четвертую строчку в чемпионате России, «Динамо» опустилось на пятое место.