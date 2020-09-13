Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

В первом периоде одну шайбу забросил хоккеист СКА Антон Бурдасов. Во втором периоде «Нефтехимик» вышел вперед стараниями Александра Осипова и Павла Порядина. Затем СКА сумел отыграться и сделать счет победным: хет-трик на счету Миро Аалтонена, еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев.

Пока СКА идет в лидерах турнирной таблицы КХЛ, команда набрала 9 очков за пять встреч. Аналогичный результат на старте лиги у московского ЦСКА.

Следующая встреча СКА в регулярном чемпионате КХЛ пройдет в Москве против омского «Авангарда».