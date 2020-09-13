Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о прокате произвольной программы на открытых прокатах сборной России по фигурному катанию в «Мегаспорте».

В интервью Первого канала Медведева отметила, что больше разочарована падением с колеса, чем своими неудавшимися прыжками, поскольку испортилась вся хореографическая дорожка, гвоздь программмы.

«Колесо – это полное разочарование, нужно что-то делать с перчатками: они скользят по свежему льду. Будем искать материал, который так сильно не скользит», — сказала фигуристка, добавив, что на тренировках лед был заезженный и она выполняла элемент нормально. По свежему льду акробатический трюк исполнить не удалось.

«Руки съехали, но повезло, что я не травмировалась. Головой вниз – опасненько…», — подчеркнула Медведева.