Самые интересные заметки о втором дне контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию — в материале Nevasport.

Коляда вновь правил бал среди мужчин

Лучше всех смотрелся на льду снова Михаил Коляда. Его программа о Рудольфе Нурееве, поставленная Ильей Авербухом, очень ему идет — нежная, пластичная, яркая. Справился Миша и с прыжковой частью. Пока в программе два тройных акселя и один четверной тулуп в каскаде, но все было выполнено практически идеально. По окончании программы зал встал, как и вчера. Коляда вернулся? Нет, пришел новый Коляда.

Чистым катанием порадовали и Андрей Мозалев с Петром Гуменником. Мозалев вышел из юниоров с интересным техническим набором: два четверных тулупа и четверной флип были исполнены чисто (флип — с небольшой помаркой на выезде), хорошее впечатление оставила хореография. Вся программа смотрелась более цельной и законченной, чем прошлогодняя — видно, что фигурист очень старательно готовился к дебюту по взрослым. Гуменник решил оставить прошлогоднюю произвольную программу на новый сезон, пока с фигуристом все те же козыри — лутц-риттбергер и четверной сальхов.

Макар Игнатов напомнил о своей проблеме прошлого сезона — недостатке выносливости, в конце программы. К этому еще и прибавилось досадное и жесткое падение с четверного риттбергера и порез руки на вращении. Музыка Макару подходит (Je Suis Malade в исполнении Франческо ди Челло), однако программу еще отлаживать и отлаживать, а также подтягивать физику.

Александр Самарин вновь показал костюм с вышивкой и стразами на спине, маску фигурист сменил на крылья. С технической составляющей все получилось хуже — четверной флип фигуристу не удался, четверной риттбергер вышел с помаркой, а затем пошла серия ошибок на более простых элементах. Роман Савосин выбрал для произвольной программы «Реквием», справился с двумя сальховами, но увы, не смог чисто исполнить четверной тулуп.

Пары Москвиной задали планку

Анастасия Мишина/Александр Галлямов взяли все хорошее, что можно было взять от перехода к Москвиной и уже во второй программе подряд показали себя настоящей взрослой парой. Песни Queen, костюмы, неожиданные акробатические элементы, поддержка в кораблике, все парные элементы — все было на очень высоком уровне.

На их фоне прокат Александры Бойковой/Дмитрий Козловского оказался чуть более рабочим и тренировочным: программа о Джеймсе Бонде и его девушке давно выучена наизусть, но присутствовали помарки на технических элементах.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин удивили лиричным образом под песню Грегори Лемаршаля, а также сохранили фишку прошлого сезона — параллельный тройной флип, который фактически не исполняет никто в парном катании.

Алина Пепелева/Роман Плешков и Ясмина Кадырова/Иван Бальченко выступили чуть похуже лидеров, пока они показывают еще юниорское катание, однако с претензией на высокие места.

Танцы — без лидеров, но с изюминкой

В отсутствие двух ведущих танцевальных пар России качество произвольных танцев на прокатах было весьма и весьма недурным. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро войдут в сезон со старыми программами, но их Survivior все еще выглядит свежо. Софья Шевченко и Игорь Еременко представили танец под «Иллюзиониста» Максима Родригеза, в их программе нашлось место и экспрессии, и лиричности. Аннабель Морозов/Андрей Багин запомнились яркой музыкой и завораживающим платьем партнерши.

Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин выбрали в качестве музыкального сопровождения микс саундтреков к фильмам серии «50 оттенков серого», а Елизавета Худайбердиева/Егор Базин удивили пантомимой в начале программы, больше похожей на номер для «Ледникового периода». Партнер упал на твиззлах, будем надеяться, что такие ошибки останутся на внесоревновательных прокатах.

Косторная и Самодурова — мимо произвольной, остальные девочки — с падениями

Завершали прокаты всего пятеро одиночниц. Об Алене Косторной было известно заранее — по словам Плющенко, фигуристка каталась с небольшой травмой и не до конца подготовила произвольную программу. Софья Самодурова снялась за пару часов до начала прокатов

Открывала женскую разминку Александра Трусова, в произвольной она уже больше была похожа на себя прежнюю, в частности, из-за длинных заходов на четверные прыжки. Четверной лутц фигуристке не удался, а вот два четверных тулупа (один в каскаде) Саша приземлила. В программе есть как быстрые, так и медленные части, так что есть возможность посмотреть на фигуристку в разных ипостасях.

Ученицы Тутберидзе хотели порадовать четверными прыжками, но получилось очень плохо. Анна Щербакова в лирической произвольной прыгнула четверной лутц, но очень неудачно приземлилась с него, добавлять другие элементы ультра-си спортсменка будет по ходу сезона. Камиле Валиевой доверили катать «Болеро». Постановка вышла очень выразительной, но началась с падения: сольный четверной тулуп не удался. Второй квад в каскаде уже вышел качественным.

Елизавета Туктамышева, наконец, полностью продемонстрировала программу, которую ставила в режиме онлайн на карантине. Очень оригинальная и свежая музыка, очень интересный образ немного рассыпался из-за странной технической части — тройной аксель завершился падением, в каскаде фигуристка прыгнула только двойной, а затем выполнила еще ряд странных каскадов.

Завершала прокаты Евгения Медведева — и собрала в своем выступление всякие возможные ошибки. Фигуристка упала с тройного лутца, а тройной флип превратила в одинарный. На двойной аксель фигуристка сделала заход, но просто сделала перекидной прыжок. Завершилась программа падением фигуристки на хореографической дорожке: колесо фигуристке не удалось, перчатки проскользили и она полетела головой вниз. Скорчив гримасу, девуша поехала докатывать программу, и оставила от неё очень смешанные впечатления.

Уже на следующей неделе мы сможем увидеть первые соревновательные выступления: 17 сентября стартует первый этап Кубка России в Сызрани.