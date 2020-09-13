Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги текущего сезона. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В первом тайме счет открыл аргентинский нападающий «Спаратка» Эсекьель Понсе на 11-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал Зелимхан Бакаев.

Затем ЦСКА удалось отыграться еще до конца первого тайма. На 30-й минуте мяч забил Хердур Магнуссон с передачи Ивана Облякова, а затем отличился Никола Влашич, пас на которого отдал Марио Фернандес.

Во втором тайме в добавленное время еще один мяч красно-синих забил Чидера Эджуке, вновь пас отдал Иван Обляков.

За «Спартак» во втором тайме дебютировал Александр Кокорин, он заменил Зелимхана Бакаева на 56-й минуте игры.