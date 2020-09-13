Российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева высказалась о своем выступлении на контрольных прокатах в «Мегаспорте».

По мнению фигуристки, сейчас делается все возможное, чтобы здоровье не мешало рабочему процессу. Медведева добавила, что обычно сильно переживала после плохих прокатов.

«Сейчас не переживаю, знаю, что передохну, приду в себя и все будет намного лучше. С течением времени я поняла, что плохой прокат на открытых прокатах не значит плохой прокат на соревнованиях», — отметила фигуристка, добавив, что сейчас ей нужен отдых. Медведева подчеркнула, что сейчас она в таком возрасте, в котором нужно больше отдыхать, а не работать.

«Мне важно, чтобы завтра был выходной. Если не будет, то до Сызрани не будет выходного», – сказала Медведева, чьи слова цитирует Р-Спорт.