Российский тренер по фигурному катанию и комментатор Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях одиночниц на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова Тарасовой приводит портал Sport24. Тренер отметила, что все фигуристки откатались не без ошибок.

«Девочки молодые – я, например, ждала от Косторной тройного акселя. И конечно, от Саши (Трусовой) ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула – даже попытки не было», — отметила Тарасова, добавив, что все ждали четверных, а сладить с прыжками смогли только Трусова и Валиева.

По мнению Тарасовой, у Анны Щербаковой что-то добавилось в хореографии, а по технике она должна прибавить по ходу сезона. «Но для нее самое главное, на мой взгляд, это аксель», – заключила Тарасова.