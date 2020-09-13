Российская фигуристка, двукратная чемпионка России Анна Щербакова высказалась о выступлении в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова Щербаковой цитирует агентство ТАСС. Фигуристка отметила, что не планирует останавливаться на одном четверном, на данный момент в целиковом прокате фигуристке не удавалось сделать больше квадов.

Вне программы фигуристка прыгает и четверной лутц, и четверной флип, однако на данный момент эти прыжки не настолько готовы.

«Программы ставили под четверные прыжки, и как только буду готова на два, их будет два, три – значит три, мы все это проходили в прошлые годы», – сказала Щербакова.

Отметим, в произвольной программе на контрольных прокатах Анна Щербакова упала с четверного лутца.