Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова Горшкова цитирует приводит ТАСС. По мнению главы ФФККР, очень неплохо, что прокаты сделали публичными, однако к ним нельзя относиться, как к концерту.

«Для нас важна подготовка спортсменов, ну, а разочарованные болельщики, что поделать, извинимся, что не получилось», — отметил Горшков, добавив, что важно не только поставить программы, но и накатать их.

«Прокаты всегда такими были, здесь возможны любые отступления, решение всегда принимается в пользу спортсменов, потому что это не Олимпийские игры», — отметил глава ФФККР, подчеркнув, что фигуристы получили от специалистов отклик, что исправлять в программах.