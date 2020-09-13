Российская фигуристка, двукратная чемпионка среди юниоров Александра Трусова высказалась о работе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

Слова Трусовой приводит портал РИА Новости. Фигуристка отметила, что ей очень помогает присутствие Ильиных на тренировках. «Было тяжеловато, так как поначалу в группе Евгения Викторовича со мной работали только мужчины», — отметила фигуристка.

Трусова добавила, что индивидуально работала с Ильиных над своими новыми программами. «Мне кажется, что они стали лучше после этого», – сказала Трусова.

Также Трусова добавила, что чувствует в себе изменения, однако кардинальных перемен пока нет.

«Давление нигде не ощущала. Есть изменения в тренировочном процессе, за счет этого разнообразия интереснее получать такой опыт», — заключила спортсменка.