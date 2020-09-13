Главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport:

В Москве завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Во дворце «Мегаспорт» завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. С произвольной программы у одиночниц снялись Софья Самодурова и Алена Косторная. Во втором дне прокатов приняли участие пять танцевальных пар, пять спортивных пар, шесть одиночников и пять одиночниц.

ЦСКА обыграл «Спартак» в 7-м туре РПЛ. Кокорин дебютировал за красно-белых

Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги текущего сезона. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. В первом тайме счет открыл аргентинский нападающий «Спаратка» Эсекьель Понсе на 11-й минуте встречи. На 30-й минуте мяч забил Хердур Магнуссон, а затем отличился Никола Влашич. Во втором тайме в добавленное время еще один мяч красно-синих забил Чидера Эджуке.

СКА обыграл «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 5:2 в пользу петербуржцев. В первом периоде одну шайбу забросил хоккеист СКА Антон Бурдасов. Во втором периоде «Нефтехимик» вышел вперед стараниями Александра Осипова и Павла Порядина. Затем СКА сумел отыграться и сделать счет победным: хет-трик на счету Миро Аалтонена, еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев.

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы. Квят — седьмой, восемь пилотов сошли

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Тосканы, очередном этапе чемпионата Формулы-1. Соревнования прошли на автодроме в Муджелло, Италия, Хэмилтон первым преодолел дистанцию в 59 кругов. Второе место в гонке занял партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, уступив на финише 4,8 секунды. Третье место у пилота «Ред Булла» Александра Албона, он проиграл 8,064 секунды.

«Рубин» на выезде выиграл у «Динамо» в 7-м туре РПЛ

Казанский «Рубин» победил московское «Динамо» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола в матче стал нападающий «Рубина» Джордже Деспотович. Мяч был забит на 32-й минуте встречи с пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия. В игре было три удаления: два в составе «Динамо» и одно — в составе «Рубина».

Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен. В «Роторе» — массовое заражение коронавирусом

Волгоградский «Ротор» и «Краснодар» не сыграют матч 7-го тура Российской Премьер-лиги сегодня, 13 сентября, из-за массового заражения коронавирусом среди игроков команды хозяев. Матч должен был состояться на «Волгоград-Арене». В «Роторе» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус, заболевших изолировали от команды, а затем на следующий день провели повторное тестирование. По его итогам было обнаружено еще несколько заболевших коронавирусом среди команды и персонала.