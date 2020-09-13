Natus Vincere, занимающие восьмое место в рейтинге HLTV, в очень близкой и сложной борьбе одолели OG и вышли на первое место в ESL Pro League Season 12 Europe. Теперь команда имеет в своём арсенале четыре победы, всего одно поражение и 12 очков в турнирной таблице.

Пик OG Train прошёл гладко для Рождённых Побеждать и они вышли победителями со счётом 16:10. На своей карте у коллектива возникли проблемы на второй половине, и они не смогли взять ни раунда за защиту.

Даже мотивирующий раунд от Александра s1mple Костылева, который почти взял клатч 1 в 5 на пистолетном раунде не смог дать заряд энергии для победы на карте.

Десайдер должен был достаться OG, но при счёте 13-9 NAVI включились в игру и взяли 7 раундов почти подряд и закончили встречу. По традиции, s1mple является лучшим игроком встречи, набрав 99.4 ADR и KD 77-51.

В группе А сыграно больше половины встреч и турнирная таблица уже ярко демонстрирует фаворитов, которые должны проходить в следующую стадию. Natus Vincere, ENCE, BIG и Heroic — лучшие команды на данный момент.

Плей-офф стадия турнира ESL Pro League Season 12 Europe начнётся 29 сентября, а уже 4 октября мы узнаем победителя, который заберёт с собой $75 000.