Этой ночью в официальном твиттере MIBR был анонс, где рассказали о том, что в коллективе проходят решафлы и Фернандо fer Альваренга, Эпитасио TACO де Мело и тренер Рикардо dead Синигаглия покинули состав.

В данный момент в ростере остаются лишь 3 игрока — FalleN, trk и kNgV-, последний несколько дней назад высказывал недовольство на счёт обнуления RMR-очков со стороны Valve.

Решение перестроить состав было вызвано неутешительными результатами бразильской команды на протяжении последних нескольких лет. За это время MIBR отыграли десятки турниров и во многих из них занимали самые низкие места.

«Решение принято исключительно командой. Мне грустно, что наши пути расходятся и я вынужден уйти от моих тиммейтов. Хочу поблагодарить своих фанатов за поддержку», — высказался об уходе TACO в твиттере.

Новость подхватили другие легендарные игроки и сравнили уход игроков с концом эпохи и наследия. Несмотря на неудовлетворительные результаты MIBR в последнее время, бразильская команда была лучшей в мире на протяжении нескольких лет.