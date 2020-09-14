В 4-м матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Айлендерс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился победой «молний» со счетом 4:1.

Вратарь победитей Андрей Василевский в этом матче не только совершил 26 сейвов, но и впервые в рамках Кубка Стэнли отметился голевым пасом, приняв участие в голе Блэйка Коулмэна. Ранее Василевский за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ выполнил 11 голевых передач.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров также отметился двумя результативными передачами. В активе Кучерова теперь 25 (6+19) очков в нынешнем плей-офф, что позволило ему обойти легенду клуба Мартена Сен-Луи, который в 2004 году насобирал 24.

«Тампа» укрепилась в серии и ведет со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 16 сентября и начнется в 03:00 по московскому времени.