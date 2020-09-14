Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» встречался на своем поле с «Марселем», который возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч был забит в первом тайме, когда одна из контратак гостей завершилась голом Флорьяна Товена.

В добавленное время к матчу произошла драка стенка на стенку, которую спровоцировали расисткие оскорбления. Итогом драки стали сразу пять удалений — Амави и Кюрзава получили по прямой красной карточки. Паредесу и Бенедетто показали по второй желтой. После повтора драки судья матча удалил еще и Неймара.

«ПСЖ» в новом сезоне еще не набирал очки: у команды 0 очков после двух туров. «Марсель» в двух стартовых матчах чемпионата Франции одежал две победы.