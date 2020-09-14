Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал, когда новичок клуба Владислав Каменев дебютирует за клуб.

После победы над «Нефтехимиком» (5:2) Брагин отметил, что игра сложилась непросто, поскольку много эмоций потратили в предыдущем матче с «Локомотивом». Не хватало и реализации.

В матче снова не играл центрфорвард Владислав Каменев, которого завили уже достаточно давно.

По словам Брагина, Каменев готовится по индивидуальной программе.

«Он полтора месяца не находился в тренировочном режиме. После выезда будем думать, когда его поставить, – сказал Брагин.

Следующий матч СКА проведет в Балашихе против «Авангарда». Встреча состоится 15 сентября в 19.30.