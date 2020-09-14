ATP выкатил обновленный рейтинг теннисистов профессионалов. Его по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, а в спину ему дышит испанец Рафаэль Надаль.

Лучший из россиян Даниил Медведев остался на пятом месте. У полуфиналиста US Open 5890 очков. Прогресс показал Андрей Рублев, поднявшийся на две строчки — теперь у него двенадцатая позиция. У Рублева 2414 баллов. Карен Хачанов с 2200 баллами сохранил 16-ю строчку.

Также развитие в рейтинге продемонстрировал испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, который стал занимать на 10-ю строчку.

Напомним, что US Open выиграл австриец Доминик Тим, сохранивший третью позицию в рейтинге ATP. В решающем матче турнира он переиграл в пяти сетах седьмую ракетку миру Александра Зверева.