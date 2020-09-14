Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, сделавший ассист в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), ответил, как он изменился по сравнению с тем временем, когда он играл в финале 2015 года с «Чикаго Блэкхоукс».

«Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе. Я уже стал большим мальчиком», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Так в прошлом матче Андрей Василевский сделал 26 сейвов и отметился результативной передачей. Его передача стала первой в карьере в рамках в плей-офф. Всего в регулярном чемпионате НХЛ Василевский за карьеру сделал одиннадцать результативных передач.

Счёт в серии до четырёх побед вырос в 3-1 в пользу «Тампы».