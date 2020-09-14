После паузы на матчи сборные «Зенит» имел возможность перевести дух от очень насыщенного играми августа. Во встрече «Арсеналом» Семак задействует боевой состав, за исключением травмированных — вратаря Андрея Лунева и крайнего форварда Себастьяна Дриусси.

Место в воротах займет Михаил Кержаков. Справа сыграет Вячеслав Караваев, успешно проявивший себя в сборной России. В центре обороны все останется без изменений — повреждение Ярослава Ракицкого не помешает ему выйти в паре с Деяном Ловреном. На левом фланге, вероятно, сыграет Дуглас Сантос.

В центре поля отбыл дисквалификацию Вильмар Барриос, который появится в связке с Магомедом Оздоевым. Справа в атаке сыграет Малком. В роли центральных нападающих, как обычно, выступят Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Единственная головоломка для соперника — кто выйдет у «Зенита» слева. Здесь могут сыграть Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Емильяно Ригони, Юрий Жирков и даже Александр Ерохин. Наиболее вероятный вариант — Мостовой, проведший добротный матч против «Локомотива».

«Зенит» в матче с «Арсеналом» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев — Малком, Мостовой — Дзюба, Азмун