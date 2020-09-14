Баскетбольный ЦСКА назначил нового капитана. Как сообщает пресс-служба армейцев, им стал российский форвард Никита Курбанов.

Отметим, что накануне прошла онлайн-презентация ЦСКА. в которой болельщики задали вопрос: «Есть ли шанс, что Никита Курбанов станет капитаном ЦСКА?» Слово взял Кубанов, ответив, что некоторое время болельщики смогут узнать ответ на этот вопрос. В тот же вечер клуб раскрыл Секрет Полишенеля.

Курбанов заменит на этой должности Кайла Хайнса, ушедшего этим летом в «Милан». Вице-капитаном назначен другой нападающий Уилл Клайберн.

ЦСКА начинает новый сезон в Единой лиге ВТБ 23 сентября матчем с «Астаной».