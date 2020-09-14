Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил комплектование на ближайший сезон, отметив, что оно сделано с учетом выступления в Евролиге.

Церковный отметил, что задачи надо всегда ставить максимальные. По словам Церковного, в прошлом сезоне в «Зените» понимали, что выступление в Евролиге осложни игру в Единой лиге ВТБ из-за интенсивности сезона. Так и произошло. А в новом сезоне у клуба было понимание, где он будет играть.

«Все изменения были сделаны с прицелом на Евролигу. Мы подбирали игроков под концепцию главного тренера и очень рассчитываем, что обновленный «Зенит» будет на порядок сильнее команды образца сезона-2019/20, — приводит слова Церковного «Известия».

Первую игру в рамках нового сезона Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет на выезде против подмосковных «Химок» 20 сентября.