Илья Lil Ильюк, пожалуй, самая яркая личность на всей сцене СНГ-региона в Доте. Когда он играл в Virtus.pro с 2016 по 2018 год, и команда занимала высокие призовые места, Илья подначивал соперников в своей ироничной форме в твиттере.

Однако как только результаты начали ухудшаться, Лил продолжал создавать твиты, что негативно сказалось на его карьере и медийной составляющей. Разбираемся, почему даже спустя несколько лет интернет всё помнит.

Карьера игрока началась в далёком 2014 году, когда Goblak собрал свою команду NVMI и взял под крыло Илью. На то время он был очень скилловый игрок в паблике, а особенно был известен своей игрой на Visage.

Спустя месяцы, в течение которых Lil развивался как игрок, его заметила организация Virtus.pro и сначала взяла в состав Polar, а потом и в основную команду. На протяжении звёздной части карьеры Илью преследовал успех практически везде и всегда. Именно поэтому его искромётные твиты только злили соперников и радовали болельщиков.

Первые проблемы начались, когда VP и Lil решили идти разными дорогами. Его бывшие тиммейты высказывались о том, что Илью слишком заботила медийная составляющая, и это отвлекало их от тренировок.

Дальше снежный ком двигался к Natus Vincere, к которым пришла новая «лучшая четвёрка СНГ-региона», но тут их ждал провал: за полгода игры под жёлто-чёрными флагами достойных результатов показано не было, и Lil ушёл в свободное плавание.

Впрочем, лучшей четверкой игрок не сам себя назвал. Прозвище прилипло как раз из-за его провокационных твитов и высказываний в различных интервью.

После 2018 года игрок дрейфовал между миксами и даже собирал состав вокруг себя. В спину ему «дышали» новые молодые и перспективные игроки, которые занимали место под солнышком — Илье же оставалось довольствоваться турнирами среднего класса. Впрочем, был у Lil ещё шанс в Winstrike, однако и там игра не сложилась.

В одних из последних интервью саппорт негативно высказывался на счёт своего прошлого: в то время ему казалось, что эти твиты забавы ради и ни к чему серьёзному не приведут. Хотя многие игроки, даже не знавшие героя лично, высказывались о том, что не хотят играть в одной команде с Ильёй из-за его «токсичного поведения».

Повзрослевшему Илье надоела медийная составляющая, которая по пятам преследовала его, и он попробовал играть на одном турнире под другим ником, чтобы узнать, как будут отзываться комментаторы, аналитики и игроки конкретно об его игровой форме.

Сейчас Lil играет стендином за HellRaisers и показывает достойные результаты. Будет ли организация брать игрока на полное сотрудничество, пока неизвестно.