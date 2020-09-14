«Зенит» подготавливает улучшенное предложение для ЦСКА о покупке хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее СМИ писали, что петербургский клуб давал за 22-летнего футболиста € 25 млн, а самому игроку были готовы платить € 4,5 млн в год. ЦСКА ответил отказом и уговорил хорвата остаться в команд .

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Спустя год он был выкуплен за 15,7. В прошлом сезоне полузащитник Влашич сыгра в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.