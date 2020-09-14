Спортивный журналист Василий Уткин оценит матч ЦСКА и «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ.

Матч седьмого тура Российский премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком», в котором армейцы победили со счетом 3:1.

По мнению Уткина, план «Спартака» был поколеблен лидерами ЦСКА.

«Задуманная смена вектора в атаке, выход Александра Соболева с Александром Кокориным, вышла невпопад. Лидеры круче планов. Когда у «красно-белых» будет три человека на поле, которые будут делать то, что от них ждут девять раз из 10, тогда уже будет дело», — написал Уткин в телеграм-канале.

Как отметил Уткин, пока такой игрок только один — это Георгий Джикия, который не может решать матчи просто в силу своего амплуа. Уткин отметил, что ЦСКА оказался куда команднее «Спартака».

Напомним, что после гола Понсе у ЦСКА отличились Магнуссон, Влашич и Эрджуке.