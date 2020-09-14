Бывший форвард СКА Евгений Дадонов рассказал о том, что в настоящий момент «Флорида» пока не предложила ему новый контракт. После этого сезона 31-летний нападающий станет свободным агентом.

Дадонов отметил, что никаких иллюзий не питает, старается не думать, что будет дальше.

«Пока лично со мной никто не связывался из «Флориды» о новом контракте. Может, агент общается, но я ничего не слышал об этом. Пока рынок свободных агентов не открыт, я могу общаться только с «Флоридой». Какие будут предложения — такие и буду рассматривать», — приводит слова Дадонова Sport 24.

По словам Дадонова, он хотел бы остаться в Америке, но сейчас у него нет никакого контракта. Напомним, что Дадонов выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА.