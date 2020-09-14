Бывший защитник «Зенита» Бранислав Иванович возвращается в Английскую Премьер-лигу. Ранее главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич объявил о том, что сделка будет оформлена в считанные часы.

После домашнего поражения от «Лестера» Билитч отметил, что все должно было быть оформлено еще вчера.

«Я надеюсь, что он будет здесь в понедельник, но я не знаю, что произошло за последние 24 часа», — добавил Билич

Напомним, 36-летний Иванович вернется в РПЛ через три года после ухода из «Челси» в 2017 году. В «Челси» Иванович провел девять сезонов. В составе «Зенита» Иванович стал капитаном и дважды выиграл титул РПЛ.

Иванович перейдет в «Вест Бромвич» в статусе свободного агента.