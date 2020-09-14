КХЛ назвала имена лучших хоккеистов второй недели регулярного чемпионата. Одним из них стал форвард СКА Миро Аалтонен, одержавший месте с командоы победы во всех трех матчах. Аалтонен набрал 7 (3+4), а в последнем матче с «Нефтехимиком» сделал хет-трик.

Лучшим голкипером признан Эмиль Гарипов из «Авангарда», одержавший две победы в трех всипечах недели. Его коэффициент надежно 1,61. Гарипов отразил 94,44% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признан Рушан Рафиков из «Локомотива». В его активе две победы из трех матчей, гол и голевая передача.

Лучшим новичком стал нападающий Герман Шапорев из «Куньлуня». 19-летний хоккеист забросил три шайбы в трех матчах недели.