Ученица Этери Тутберидзе, победительница первенства Москвы среди юниоров по фигурному катанию Софья Акатьева примет участие в первом этапе Кубка России в Сызрани. Фигуристка выступит в разряде кандидатов в мастера спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тринадцатилетняя Акатьева за годы занятия спортом выучила четверной тулупом и тройной аксель. На московском юниорском первенстве она удачно выполнила в короткой программе каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Во взрослом турнире одиночниц в Сызрани будут выступать двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Этап Кубка России в Сызрани состоится 18-22 сентября.