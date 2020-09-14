Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира в Риме. В первом раунде соревнований она уступила в игре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 0:6, 4:6. Матч продолжался один час и одну минуту.

За это время первая ракетка России четырежды подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы. В активе Рыбакиной три эйса, три двойные ошибки и шесть брейков.

За выход в третий круг Рыбакина сразится либо с чешкой Мари Боузковой, либо с австралийкой Айлой Томлянович.

Ранее Рыбакина одолела Александрова в Санкт-Петербурге — в полуфинале SPB Open.