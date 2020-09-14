Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе участие на итоговом турние ATP, который состоится в Лондоне с 15 по 22 ноября. Об этом сообщает на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Медведев стал одним из четырех теннисистов, квалифицировавшихся в итоговом турнире. Помимо россиянина это сделали серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Медведев — первый россиянин за 11 лет, который выступит на Итоговом турнире ATP дважды подряд. До Медведева это делал Николай Давыденко (с 2005 по 2009 годы).

На прошлой неделе Медведев добрался до полуфинала US Open, проиграв Доминику Тиму.