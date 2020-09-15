В Балашихе состоится матч между «Авангардом» и СКА. В предыдущем туре омско-балашихинский клуб потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Салавату». У СКА похожие показатели — одно поражение при четырех победах. Нас ожидает матч лидеров западной и восточной конференции.

СКА одержал три победы подряд. Вернувшись из Нижнего новгорода, где «Торпедо» было обыграно с теннисным счетом 6:4, СКА оформил домашние победы над «Локомотивом» (4:2) и «Нефтехимиком» (6:2).

Команды встречались на недавнем Мемориале Пучкова. В Ледовом победила команда Боба Хартли со счетом 3:1.