На контрольных прокатах российски фигуристов перед сезоном-2020/21 очень быстро случился солд-аут, даже пришлось договариваться с Роспотребнадзором и выбрасывать в продажу новые билеты. Однако незадолго до прокатов многие захотели эти билеты вернуть — ведь покупали их из-за тех фигуристов, которых в итоговых списках не оказалось.

В женском одиночном катании незадолго до прокатов снялась олимпийская чемпионка Алина Загитова — а ведь многие болельщики ехали ради нее из других городов. Более того, такое решение Загитовой породило слухи о том, что фигуристка вообще не готовилась к новому сезону. Также в женской одиночке две фигуристки показали только короткие программы: Софья Самодурова снялась по здоровью, Алена Косторная — из-за неготовности новой произвольной.

В мужской одиночке не было лидеров прошлого сезона — чемпиона Европы Дмитрия Алиева и серебряного призера ЧЕ Артура Даниеляна. Все внимание на себя забрал вернувшийся Михаил Коляда, однако наверняка были те, кто купил билеты именно из-за этих ребят.

Танцы на льду вообще были обезглавлены: две главных пары России снялись из-за травм. В паре Александра Степанова/Иван Букин проблемы со спиной возникли у партнерши, а в дуэте Виктория Синицина/Никита Кацалапов — у партнера. Нет смысла выступать с травмами или с неготовыми постановками — это действительно так, но и сообщать об этом стоит заблаговременно, чтобы не обманывать ожидания фанатов.

Прямо накануне контрольных прокатов от выступлений во всеуслышание отказались Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Никаких травм, только трезвый расчет: за месяц нужно будет выступить сразу в трех турнирах, поэтому кататься еще и на контрольных прокатах было бы совсем уж тяжело.

Что же по этому поводу думают в Федерации фигурного катания? Если коротко — ваши ожидания, ваши проблемы.

«Для нас важна подготовка спортсменов, ну, а разочарованные болельщики, что поделать, извинимся, что не получилось», — отметил президент федерации Александр Горшков, добавив, что к прокатам нельзя относиться как к концерту. По сути, организация все же просит прощения за свои действия, но перекладывает ответственность на болельщиков — мы тут просто перед сезоном разминаемся, а уж ваше дело, смотреть на это или нет.

Действительно, контрольные прокаты — не такие уж обязательные выступления, и спортсмен имеет право решать по своему состоянию, кататься или не кататься. Однако осадок у многих любителей фигурного катания останется — и в будущем федерации придется с ним что-то делать, чтобы и дальше штамповать солд-ауты на выступления российских фигуристов.