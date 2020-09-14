Valorant развивается стремительными темпами и вчера вечером завершился очередной турнир BLAST Twitch Invitational. G2 Esports обыграли европейский состав FunPlus Phoenix, во главе которого стоит Кирилл ANGE1 Карасёв, в упорной борьбе со счётом 3:2. За победу коллектив забрал себе 25 000 евро, а призовой фонд составлял 50 000 евро.

Я без сомнений дал бы себе MVP турнира. Попробуйте набрать 230 ACS по итогам, играя против G2, Liquid и NiP на Brimstone. Думаете, это так легко?! — высказался ANGE1.

Звание лучшего игрока турнира получил игрок G2 Ардис ardiis Свареникс. В ответ на твит Кирилла один из комментаторов матча, который принимал участие в выборе MVP, признался, что если бы FunPlus Phoenix выиграли бы турнир, то ANGE1 точно бы стал MVP турнира.

Valorant — это многопользовательский шутер от создателей League of Legends, в котором игроков ждут противостояния команд в формате 5х5 игроков с минированием бомбы в определённых точках.