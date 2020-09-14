Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес станет игроком в мадридского «Реала». Как сообщает Sport Mediaset, клубы договорились о сделке, которая держалась в секрете.

По информации источника строгая секретность была из-за переговоров с «Барселоной» о переходе хавбека Артуро Видаля. Ранее каталонский клуб очень хотел заполучить Мартинеса, ставя его приоритетной трансферной целью.

Отмечается, что продажа Мартинеса позволит «Интеру» возместить расходы на переход защитника Ашрафа Хакими, выкупленного у «Реала» за € 40 млн. Сообщается, что в довесок к Лаутаро итальянский клуб возьмет себе в аренду Лука Йович с правом выкупа.