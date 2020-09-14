Московский «Спартак» может приобрести полузащитника Эсекиэля Скелотто. Об этом сообщает «Moskva.ру» со ссылкой на твиттер итальянского журналиста Николы Скиры.

На данный момент 31-летний итальянец является свободным агентом, поэтому может перейти в стан красно-белых бесплатно. На игрока также претендуют турецкий «Бешикташ» пишет журналист Николо Скира в Twitter.

Также купить Скелотто хочет турецкие «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк». Полузащитник, однако, хотел бы продолжить карьеру в Италии, где уже выступал за «Аталанту», «Интер» и «Кьево». На игрока также претендует «Кальяри», что является приоритетным вариантом для итальянца аргентинского происхождения.