Российский теннисист Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в игре первого круга представительного турнира в Риме. Счет встречи — 3:6, 6:3, 1:6.

Матч продолжался два часа тринадцать минут. За это время Хачанов сделал четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. Его соперник шесть раз подал навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, выиграв четыре брейка из семнадцати.

Во втором круге Рууд сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего и грузином Николоз Басилашвили.

На US Open Хачанов дошел до 1/8 финала, где уступил австралийцу Алексу Де Минору в пяти сетах.