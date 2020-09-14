Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступлениях на контрольных прокатах сборной России и поблагодарила фанатов за поддержку.

В своем «Инстаграме» Трусова выложила фото с подарками от фанатов, которые ей вручили после прокатов в «Мегаспорте». Фигуристка отметила, что было волнительно было выходить на лед после длительного перерыва.

«Когда я увидела трибуны, моих болельщиков, их искреннее и активное желание меня поддержать, я поняла, все получится! Спасибо вам! Вы лучшие!», — написала Трусова.

Напомним, Александра Трусова представила на прокатах короткую программу под композицию «Apassionata» от Secret Garden, а в произвольной программе «Ромео и Джульетта» прыгнула два четверных тулупа и упала с четверного лутца.