После того, как в MIBR произошли масштабные изменения, многие медийные личности рассказали свою позицию на счёт этой истории. Комментатор и аналитик Алексей yXo Малецкий так же не остался в стороне и решил высказаться на счёт изменений в других командах в CS:GO.

По мнению Алексея для выхода из стагнации у FaZe Clan менеджмент должен убрать Николу NiKo Ковача и тренера коллектива Янка YNk Пауновича из коллектива.

С МИБРами все понятно. Что по Фейзам ? Долго этот беспредел будет продолжаться? Я предлагаю для начала набрить Нико и Янко, дальше решим, — поделился yXo в твиттере.

ESL Pro League Season 12 складывается для FaZe наихудшим образом, из четырёх встреч коллектив не смог одолеть ни одну команду. Европейская организация занимает 8 место в группе B и имеет 0 очков.

13 сентября в официальном твиттере MIBR был анонс, где рассказали о том, что в коллективе проходят решафлы и Фернандо fer Альваренга, Эпитасио TACO де Мело и тренер Рикардо dead Синигаглия покинули состав. Позже Габриэль FalleN Толедо так же покинул коллектив.