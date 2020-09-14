Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер и основатель собственной академии Евгений Плющенко рассказал о том, как проходит работа с новичками его группы — Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

В интервью Первому каналу Плющенко отметил, что на сегодняшний день главное — работать и пахать, поскольку фигуристки готовы это делать и они заряжены.

«Мы проживаем все вместе на тренировках, знаем программу: где сложные моменты, где добавить энергии. Катаемся вместе», – сказал Плющенко.

Напомним, Александра Трусова пришла в группу Плющенко в мае 2020 года и провела с новым тренером всю подготовку к новому сезону. Алена Косторная сменила тренера и покинула группу Этери Тутберидзе только в конце июля 2020 года.