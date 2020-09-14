Петербургский «Зенит» начал матч против тульского «Арсенала» в 7-м туре чемпионата России по футболу. Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Главный арбитр встречи — Павел Кукуян, на боковых линиях ему помогают Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Резервным арбитром игры был назначен Антон Фролов.

В сезоне-2019/20 «Зенит» одержал две победы над тульским «Арсеналом» в чемпионате России по футболу: дома подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 3:1, а на выезде выиграли со счетом 1:0.

На данный момент «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, за 6 туров «сине-бело-голубые» взяли 13 очков. В лидерах идет «Сочи» с 15-ю очками, однако у «Зенита» есть матч в запасе.