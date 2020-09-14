13 сентября стример Виталий Arthas Цаль показал свою картину, над идеей которой он работал в течение последнего года. Фанаты знают, что скромность Папичу не к лицу, поэтому название «Величайший» самое лучшее из всех, которые можно было предположить.

Холст состоит из хлопка премиум качества размера 100х80 см, вокруг картины деревянный подрамник с 1-ой перемычкой для прочности и багетная рама из настоящего дуба в матовом исполнении.

По словам Arthas на картине изображено достаточно много отсылок к трансляциям, а картина исполнена премиальными масляными красками.

Как вы можете видеть на этом произведении искусства изображено довольно таки много различных отсылок к моим стримам, все их я перечислять не буду, но скажу что их больше 10. Вообще изначально было менее 10 отсылок, но я форсил чтоб было больше, больше, больше, — рассказал Папич.

С 1 млн рублей Виталий получит ровно половину, остальные деньги уйдут организатору и художнику.