Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение о выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова Гончаренко приводит портал РИА Новости. По мнению тренера, Трусова ей больше всего понравилась на прокатах, фигуристка и ее специалисты хорошо поработали над многими нюансами.

«Заметно, что она сделала шаг вперед в скольжении, да и вообще в развитии. Более женственной она стала. Видно, что трудится много, тело проработанное», — сказала Гончаренко.

Как считает Гончаренко, короткая программа Трусовой получилась очень хорошей, а произвольная программа была подстроена под четверные прыжки.

«Дорожка в конце получилась тоже достаточно оригинальной и насыщенной. Правда, и это естественно для начала сезона, произвольную она до конца не додержала», — отметила тренер.