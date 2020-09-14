Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Риме в первом круге, уступив в матче чешской спортсменке Барборе Стрыцовой.

Игра прошла на одном из кортов «Форо Италико» и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы Чехии. Спортсменки провели на корте чуть более полутора часов.

На счету Кудерметовой один эйс, а также пять ошибок при подаче. Стрыцова сделала две двойных ошибки, однако за весь матч ни разу не подала навылет. Также россиянка реализовала один из двух имевшихся брейк-пойнтов, чешка — 4 из 10 брейков завершила успешно.

Во втором круге турнира в Риме Барбора Стрыцова встретится со своей соотечественницей Каролиной Плишковой, которая является второй ракеткой турнира и пропустила первый круг.