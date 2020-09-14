Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о работе с новым фигуристом Михаилом Колядой после того, как он пропустил сезон из-за синусита.

«Мне пришлось возвращать в спорт Женю Плющенко дважды, Каролину Костнер и с Лизой Туктамышевой были своеобразные возвращения», — отметил тренер в интервью Первому каналу, добавив, что с Колядой им предстоит сотворить еще одно возвращение.

«Ну, художник, мужчина, артист. Он нас радует», – сказал Мишин.

Напомним, бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда перешел к Алексею Мишину в июне 2020 года, ранее он всю карьеру работал с тренером петербургской СШОР Валентиной Чеботаревой.

Сезон-2019/20 фигурист почти полностью пропустил.