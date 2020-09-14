Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с тульским «Арсеналом» в 7-ом туре Российской Премьер-лиги.

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» клуба.

Место в воротах «Зенита» займет Михаил Кержаков, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, в полузащите выступят Данил Круговой, Магомед Оздоев и Вильмар Барриос. В атаке выступят Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком и Андрей Мостовой.

На скамейке запасных оказались Александр Васютин, Даниил Одоевский, Денис Терентьев, Данила Прохин, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони, Даниил Шамкин.

Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени. Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.