Российский тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Алексей Урманов высказался о снятии Алены Косторной с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

В интервью «Чемпионату» Урманов отметил, что Косторной было виднее с ее тренерским штабом, стоит ли сниматься с произвольной.

«Может быть, программа была сырая и не готовая. Не было у них желания показывать программу в таком виде», — сказал тренер, отметив, что постановку нужно доработать, чтобы представить на суд специалистов.

По мнению Урманова, есть люди, которые вообще не участвовали в прокатах, и на это были веские причины. «Ничего страшного в этом не вижу. Наверняка федерация была поставлена в известность»,– сказал Урманов.