Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла швейцарскую спортсменку Хиль Белен Тайхман и квалифицировалась во второй круг турнира WTA в Риме.

Спортсменки провели на корте «Форо Италико» 1 час и 15 минут и сыграли две партии. Счет по сетам 6:3, 6:3 в пользу Блинковой.

На счету россиянки 3 эйса за матч и 5 двойных ошибок. Ее оппонентка ни разу не подала навылет, а также сделала две ошибки на своей подаче. Блинкова также реализовала 6 из 10 имевшихся брейк-пойнтов, Тайхман имела всего 3 и все из них реализовала.

В следующем раунде турнира Анна Блинкова сыграет против лучшей теннисистки из пары Алена Большова (Испания) — Элисон Риске (США).

Призовой фонд турнира WTA в Риме категории «Премьер» составляет почти 1,7 миллиона евро.