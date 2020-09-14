Российский нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой открыл счет в матче против тульского «Арсенала» в 7-м туре Российской Премьер-лиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», счет в матче на данный момент 1:0.

Мостовой забил первый мяч в этом матче на 25-й минуте игры, подобрав мяч после дальнего удара Данила Кругового.

Главный арбитр встречи — Павел Кукуян, на боковых линиях ему помогают Дмитрий Сафьян и Александр Богданов.

В сезоне-2019/20 «Зенит» одержал две победы над тульским «Арсеналом» в чемпионате России по футболу: дома подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 3:1, а на выезде выиграли со счетом 1:0.

Победа над «Арсеналом» вернет «Зенит» на вершину турнирной таблицы РПЛ.