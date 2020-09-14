Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче против тульского «Арсенала» в 7-м туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Эпизод произошел на 31-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал Малком.

Первый мяч в этой игре забил Андрей Мостовой, сыграв на добивании после удара Данила Кругового.

Сейчас в игре продолжается первый тайм, счет 2:0 в пользу петербургской команды.

Главный арбитр встречи — Павел Кукуян, на боковых линиях ему помогают Дмитрий Сафьян и Александр Богданов.

На данный момент «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, за 6 туров «сине-бело-голубые» взяли 13 очков. Если «Зенит» победит «Арсенал», то сможет вновь возглавить турнирную таблицу в РПЛ.